 CardinalSports - 2022 four-star Jeremiah Caldwell explains why he signed with Louisville
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2022 four-star Jeremiah Caldwell explains why he signed with Louisville

Dave Lackford • CardinalSports
Staff Writer
@RivalsDave

Clint Cosgrove checks in with athlete Jeremiah Caldwell to break down his commitment to the Cardinals.

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