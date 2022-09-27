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{{ timeAgo('2022-09-27 18:45:50 -0500') }} football Edit

Boston College HC Jeff Hafley previews Louisville

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Hear what Jeff Hafley had to say ahead of this weekend's game against Louisville.

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