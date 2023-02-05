News More News
{{ timeAgo('2023-02-05 11:20:24 -0600') }} basketball Edit

Cardinals Kamari Lands and El Ellis Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Lands and Ellis discuss the loss to Florida State.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}