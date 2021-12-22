 CardinalSports - COACH Q&A: Louisville DC Bryan Brown previews First Responders Bowl
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COACH Q&A: Louisville DC Bryan Brown previews First Responders Bowl

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Bryan Brown discusses the upcoming bowl game against Air Force.

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