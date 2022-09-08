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HIGHLIGHTS: Louisville OL commit Madden Sanker

Woody Wommack
National Recruiting Analyst

Video of Louisville commit Madden Sanker:

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