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{{ timeAgo('2022-11-20 12:02:08 -0600') }} football Edit

Highlights: Louisville vs. NC State

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Highlights from Louisville's 25-10 win over NC State.

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