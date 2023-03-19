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Highlights: No. 5 Louisville WBB vs. No. 12 Drake

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

No. 5 Louisville defeated No. 12 Drake 83-81 in the 2023 NCAA Tournament Round of 64.


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