 CardinalSports - Jeff Walz Pre Notre Dame Press Conference
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Jeff Walz Pre Notre Dame Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Jeff Walz previews Notre Dame.

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