News More News
ago football Edit

Kelly Named the ACC Defensive Back of the Week

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

LOUISVILLE, Ky. – University of Louisville safety Cam’Ron Kelly was named the Atlantic Coast Conference Defensive Back of the Week, the league announced on Monday.


Kelly equaled a career high with 12 tackles in Louisville’s 21-14 win over Indiana last Saturday in Lucas Oil Stadium to improve to 3-0 on the season.


The native of Chesapeake, Va., spearheaded a defense that limited the Hoosiers to 357 yards of total offense, including just 58 on the ground. Kelly also picked off his first pass as a member of the Cardinals and also added a pair of tackles for loss.


The Cardinals face Boston College on Saturday at 3:30 p.m. on the ACC Network.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}