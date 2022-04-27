 CardinalSports - Kenny Payne introduces Josh Jamieson
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Kenny Payne introduces Josh Jamieson

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne and Josh Jamieson talk to the media.

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