 CardinalSports - Louisville defeats NC State to win series.
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Louisville defeats NC State to win series.

Darrell Russell • CardinalSports
Staff-Photographer
@Photosbydarrell
Award-winning freelance sports photographer (14 Cover photos). Photo credits in Shively Newsweek - Midwest Drag Racing Magazine - NHRA’s National Dragster - Vype Magazine - Louisville Sports Report.

Louisville has a huge 8th Inning to win NC State series.

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