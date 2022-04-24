 CardinalSports - Louisville Drops game 2 vs NC State
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Louisville Drops game 2 vs NC State

University of Louisville's Christian Knapczyk
University of Louisville's Christian Knapczyk (Darrell Russell)
Darrell Russell • CardinalSports
Staff-Photographer
@Photosbydarrell
Award-winning freelance sports photographer (14 Cover photos). Photo credits in Shively Newsweek - Midwest Drag Racing Magazine - NHRA’s National Dragster - Vype Magazine - Louisville Sports Report.

Louisville looks to bounce back and win Series - Sunday @ 1:00 PM.

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