 CardinalSports - Louisville MBB: Roosevelt Wheeler Press Conference
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Louisville MBB: Roosevelt Wheeler Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville freshman big man Roosevelt Wheeler talks to the media.

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