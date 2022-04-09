 CardinalSports - LOUISVILLE TIES SERIES WITH NORTH CAROLINA
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LOUISVILLE TIES SERIES WITH NORTH CAROLINA

Dalton Rushing staring down the Carolina dugout.
Dalton Rushing staring down the Carolina dugout. (DARRELL RUSSELL)
Darrell Russell • CardinalSports
Staff-Photographer
@Photosbydarrell
Award-winning freelance sports photographer (14 Cover photos). Photo credits in Shively Newsweek - Midwest Drag Racing Magazine - NHRA’s National Dragster - Vype Magazine - Louisville Sports Report.

Louisville will play for the series win Sunday 1:00 PM @ Jim Patterson Stadium.

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