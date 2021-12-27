Louisville to retire Russ Smith's No. 2

Something that had been in the works for some time now appears to be officially happening.
Louisville legend Russ Smith tweeted out that his jersey would be getting retired on January 22nd.
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Louisville Athletics then essentially confirmed the development by tweeting the following:
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Russ Smith accomplished a lot in his career at Louisville including:
- 1,908 career points (5th most in school history)
- 257 steals (most in school history)
- 2013 NCAA Champion
- 2x All-American
Louisville hosts Notre Dame on January 22nd.