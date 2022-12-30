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Louisville WR signee William Fowles talks Cardinals at UA All-America Game

David Berry
Rivals Video Staff

Future Cardinals wide receiver William Fowles meets with the media at the Under Armour All-America Game in Orlando.


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