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MBB Postgame Presser - Post Duke 2/20/2023

Ty Spalding • CardinalSports
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Kenny Payne and El Ellis react to the loss at Duke.

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