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Pair of 2024s lock in summer trips to Louisville

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Official visits for prospects in the 2024 cycle are being booked for the summer, and Louisville continues to be active in an effort to get as many prospects on campus as possible.

Two more 2024 recruits announced they will be taking trips to Louisville, starting on June 16th.

High three-star CB Jay Harper out of Valley (Alabama) has already checked out the likes of Clemson, Florida State, Tennessee, and Kentucky, and plans to also see Wisconsin in the month of June. Secondary coach Steve Ellis is the primary recruiter for the 6-foot defensive back.

Desman Stephens will also visit Louisville, starting on June 16th, and will also travel to Boston College in early June. Defensive coordinator Ron English is the primary recruiter for the 6-foot-2 athlete.

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