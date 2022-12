Fresh off of two commitments on Sunday, Louisville has once again dipped into the transfer portal to bolster the defensive side of the ball. Baylor transfer and Lexington (KY) native Devin Neal is headed back to the Bluegrass, announcing his commitment to Jeff Brohm’s program.

Neal totaled 41 tackles during the 2022 season for the Bears.

Just minutes after Neal announced in favor of Louisville, Arkansas transfer Myles Slusher joined Neal in committing to Jeff Brohm and company.

