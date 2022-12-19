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Pair of defensive backs commit to Louisville

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Fresh off of two commitments on Sunday, Louisville has once again dipped into the transfer portal to bolster the defensive side of the ball.

Baylor transfer and Lexington (KY) native Devin Neal is headed back to the Bluegrass, announcing his commitment to Jeff Brohm’s program.

Neal totaled 41 tackles during the 2022 season for the Bears.

Just minutes after Neal announced in favor of Louisville, Arkansas transfer Myles Slusher joined Neal in committing to Jeff Brohm and company.

Slusher was a four-star prospect coming out of high school and is currently ranked as a top-30 overall transfer in the Rivals rankings.

Slusher started at the Nickel spot for the Razorbacks this year, and can play safety or corner.

That’s now four commitments from the transfer portal in just 24 hours.

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