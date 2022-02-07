 CardinalSports - Player Postgame: Sydney Curry - Syracuse
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Player Postgame: Sydney Curry - Syracuse

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Sydney Curry discusses what went wrong in the loss to Syracuse.

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