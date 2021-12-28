 CardinalSports - Player Q&A: Jarrod West previews Wake Forest
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Player Q&A: Jarrod West previews Wake Forest

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Jarrod West talks to the media before tomorrow's game with Wake Forest.

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