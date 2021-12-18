 CardinalSports - Player Q&A: Malik Cunningham previews First Responders Bowl
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Player Q&A: Malik Cunningham previews First Responders Bowl

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Malik Cunningham discusses why he's returning for a final season and more.

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