 CardinalSports - Player Q&A: Matt Cross previews WKU
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Player Q&A: Matt Cross previews WKU

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville forward Matt Cross previews WKU.

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