 CardinalSports - Spring Practice Report: Lance Taylor - 3/7/22
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Spring Practice Report: Lance Taylor - 3/7/22

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Offensive Coordinator Lance Taylor discusses spring football.

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