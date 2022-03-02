 CardinalSports - Spring Practice Report March 2: Harrell, Wiggins, Hudson
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Spring Practice Report March 2: Harrell, Wiggins, Hudson

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Tyler Harrell, Dee Wiggins, and Tyler Hudson address the media:

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