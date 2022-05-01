Tracking the NFL Destinations of UofL's UDFAs
It wasn't an ideal few days for former Cardinals, as Louisville didn't have any player selected in the 2022 NFL Draft.
However, three former Louisville players have already landed with NFL teams as un-drafted free agents.
Here at CardinalSports, we'll be tracking those UDFA signings.
LB C.J. Avery ---> Chicago Bears
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S Qwynnterrio Cole ---> Las Vegas Raiders
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C Cole Bentley ---> Arizona Cardinals
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