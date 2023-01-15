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Video: Cardinals El Ellis and Mike James Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Mike James and El Ellis discuss the loss to UNC.

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