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Video: Cardinals JJ Traynor, Mike James Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

JJ Traynor and Mike James talk about the lack of energy and communication in the loss to Virginia Tech.

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