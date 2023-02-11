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Video: Cardinals Mike James/Hercy Miller Preview Miami

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville players discuss the matchup with Miami.

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