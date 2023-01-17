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Video: Cardinals Sydney Curry/El Ellis Preview Pitt

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville players discuss tomorrow's game against Pitt.

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