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VIDEO: Coach Kenny Payne and guard El Ellis Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne and El Ellis recap the loss to Miami.

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