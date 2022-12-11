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Video: Coach Kenny Payne and Guard Mike James Press Conference

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Mike James and Kenny Payne discuss the loss to Florida State.

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