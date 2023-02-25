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Video: Coach Kenny Payne Previews Georgia Tech

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne talks to the media ahead of Saturday's tilt against Georgia Tech.

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