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VIDEO: Coach Payne, Withers, Ellis & Curry - WKU Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Kenny Payne and the Louisville captains discuss the win over WKU.

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