News More News
{{ timeAgo('2022-08-29 20:53:02 -0500') }} football Edit

VIDEO: Dino Babers previews Louisville

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

Syracuse Head Coach Dino Babers talks about opening the season against Louisville.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}