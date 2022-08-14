 CardinalSports - VIDEO: DL Coach Mark Ivey & Dez Tell - Fall Camp
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VIDEO: DL Coach Mark Ivey & Dez Tell - Fall Camp

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

University of Louisville defensive line coach Mark Ivey and defensive tackle Dezmond Tell talk to the media.

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