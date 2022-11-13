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VIDEO: El Ellis and Jae'Lyn Withers - Wright State Postgame

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Ellis and Withers talk to the media following the loss to Wright State.

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