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VIDEO: El Ellis & Mike James - Maui Invitational

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville's El Ellis and Mike James talk about what needs to be done to turn the season around.

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