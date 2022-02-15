 CardinalSports - VIDEO: El Ellis previews Miami
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VIDEO: El Ellis previews Miami

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Louisville guard El Ellis discusses the matchup with Miami.

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