 CardinalSports - VIDEO: El Ellis previews NC State
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VIDEO: El Ellis previews NC State

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

El Ellis discusses his play of late, and more.

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