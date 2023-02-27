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Ty Spalding • CardinalSports
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The seniors discuss their time at Louisville and what lies ahead for them.

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