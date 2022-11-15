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VIDEO: FB Weekly Press Conference - Pre NCST 11/15/2022

Ty Spalding • CardinalSports
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Scott Satterfield, Lance Taylor, and Bryan Brown preview NC State.

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