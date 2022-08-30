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VIDEO: Football Weekly Press Conference Pre Syracuse 8/30/2022

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Hear from the head coach and the offensive and defensive coordinators.

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