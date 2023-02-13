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VIDEO: Head Coach Dan McDonnell - Baseball Media Day 2/13/2023

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Head Coach Dan McDonnell previews the 2023 campaign.


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