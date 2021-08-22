 CardinalSports - VIDEO: ILB Coach Derek Nicholson Fall Camp Presser
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VIDEO: ILB Coach Derek Nicholson Fall Camp Presser

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Derek Nicholson addresses the media after Friday's practice.

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