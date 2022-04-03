 CardinalSports - VIDEO: Jalen Mitchell - Post Spring Game Presser
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VIDEO: Jalen Mitchell - Post Spring Game Presser

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Running back Jalen Mitchell discusses the Red-White game.

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