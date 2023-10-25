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VIDEO: Jamari Thrash & TJ Quinn preview Duke

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Jamari Thrash and TJ Quinn discuss the bye week and how the team is moving forward following the loss.

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