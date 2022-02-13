 CardinalSports - VIDEO: Jeff Walz discusses the top-20 matchup with ND
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VIDEO: Jeff Walz discusses the top-20 matchup with ND

Ty Spalding • CardinalSports
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Louisville women's basketball HC Jeff Walz previews Notre Dame.

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