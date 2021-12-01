 CardinalSports - VIDEO: Jeff Walz previews Michigan
News More News
{{ timeAgo('2021-12-01 18:44:54 -0600') }} other sports Edit

VIDEO: Jeff Walz previews Michigan

Ty Spalding • CardinalSports
Publisher
@TySpalding

VIDEO: Jeff Walz previews Michigan

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}