 CardinalSports - VIDEO: Josh Stepp - Post Practice Presser
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VIDEO: Josh Stepp - Post Practice Presser

Ty Spalding • CardinalSports
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@TySpalding

Tight ends coach Josh Stepp speaks to the media.

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